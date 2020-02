'Me incomoda só falarem em dinheiro. Justiça vale mais', diz apresentador sobre tragédia do Ninho

Rio - A falta de acordo do Flamengo por indenizações com as famílias das vítimas no incêndio do Ninho do Urubu tem sido alvo de muitas críticas. No entanto, para o apresentador João Guilherme, do Fox Sports, as cobranças deve ir além da questão financeira.

"Espero que tudo isso se esclareça o mais rápido possível e chegue ao fim. Agora, uma coisa que preciso falar é: quanto vale uma vida? O Flamengo tem que pagar e pagará, na justiça, às famílias que ele não chegou a um acordo. Mas uma coisa que me incomoda muito é que eu só tenho ouvido falar em dinheiro. Nós somos pais. Se um filho meu morre em uma situação como essa, eu iria até o fim do mundo para descobrir e colocar na cadeia o responsável. Justiça vale mais do que dinheiro", declarou durante o "Expediente Futebol".

No sábado, o incêndio que resultou na morte de dez garotos das categorias de base do Flamengo completará um ano. O clube deve fazer homenagens na partida contra o Madureira, às 18 hrs, no Maracanã.