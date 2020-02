CPI do Ninho pede condução coercitiva após dirigentes do Flamengo não comparecerem à Alerj

Rio - Dirigentes do Flamengo não comparecem à CPI do Ninho do Urubu, que acontece na manhã desta sexta-feira, na Alerj. Rodolfo Landim, presidente do clube, Rodrigo Dunshee, vice jurídico, e o ex-vice de patrimônio Alexandre Wrobel, foram ausência, mesmo tendo sido convocados. Por conta disso, o presidente da CPI ordenou o pedido de condução coercitiva ao trio. No entanto, a solicitação ainda terá de ser protocolada. Ainda não há uma data definida para que ela aconteça.

Os únicos representantes do clube na sessão são o diretor jurídico Antonio Cesar Dias Panza e o advogado William de Oliveira. Neste sábado, a tragédia que matou dez garotos no Centro de Treinamento do clube completará um ano.

"A gente foi convidado para participar dessa reunião. Até então a gente não sabe o que vai acontecer. Nesse um ano não tivemos contato nenhum com o Flamengo. Total desprezo. O Flamengo nos abandonou. Não procura, não conversa. Desde a tragédia, conversei com o Flamengo uma vez. Mas não falei com dirigente, advogado", disse Wedson Candido de Matos, pai de Pablo Henrique, uma das vítimas, ao chegar ao local.