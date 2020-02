Casa cheia! Flamengo atinge marca de 50 mil ingressos vendidos para jogo contra o Madureira

Rio - A torcida do Flamengo segue dando um show a parte no Maracanã. Na manhã desta sexta-feira, mais de 50 mil ingressos já haviam sido comercializados para a partida contra o Madureira, válido pela sexta e última rodada ta Taça Guanabara. A bola rola às 18h deste sábado.

Vice-líder do Grupo A da Taça Guanabara, uma vitória garante o Flamengo na semifinal. Apesar da necessidade da vitória dos mandantes, o Madureira também precisa vencer o Rubro-Negro para ter chances de avançar à próxima fase.

Na última rodada, o Flamengo venceu o Resende no Maracanã por 3 a 1, com a presença de mais de 53 mil torcedores - maior público do futebol brasileiro nesta temporada. Em 2019, a média de público do Rubro-Negro foi de 52.537.