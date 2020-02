Antes de treino, elenco do Flamengo faz oração pelas vítimas de incêndio no Ninho do Urubu

Rio - O elenco profissional do Flamengo prestou uma homenagem às vítimas fatais do incêndio no Ninho do Urubu, que completa um ano neste sábado. Antes do treino, jogadores e comissão técnica fizeram um minuto e uma oração pelos garotos.

Enquanto isso, do lado de fora, familiares tentavam autorização para entrar no CT e também prestarem sua homenagem. No entanto, o clube não autorizou, alegando que não houve um pedido prévio.

Neste sábado, às 18 horas, o Flamengo entra em campo contra o Madureira. A expectativa é de mais homenagens.