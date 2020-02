Diego dá bíblia e camisa do Flamengo à família de uma das vítimas do Ninho do Urubu

Rio - O meia Diego Ribas demonstrou todo seu carinha à família de Pablo Henrique, uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Na manhã deste sábado, quando a tragédia completa um ano, o jogador foi ao hotel onde os familiares do garoto estão hospedados e lhes presenteou com uma bíblia e uma camisa do Flamengo. As informações são do site "Globo Esporte".

Pouco depois, a família seguiu para o Ninho do Urubu, onde acenderam uma vela pela memória de Pablo. As famílias de Jorge Eduardo e Christian Esmério também foram ao CT, mas foram impedidos de entrar.

Antes do treino desta manhã, jogadores e comissão técnica fizeram um minuto de silêncio e orações em homenagens às vítimas.