Gabigol e Pedro marcam novamente, e Flamengo bate o Madureira em dia de homenagens aos garotos do Ninho

Rio - No dia que completou um ano da maior tragédia na história do clube, o Flamengo enfrentou, neste sábado, o Madureira, no Maracanã, pela sexta rodada da Taça Guanabara, e venceu por 2 a 0, com gols de Gabigol e Pedro.



O primeiro tempo começou agitado. Logo aos seis minutos, o Flamengo teve a primeira boa chance de abrir o marcador. Arão achou Gabigol, que chutou de primeira e tirou tinta da trave. No lance seguinte, o camisa 9 perdeu mais uma oportunidade. Após ótimo passe de Bruno Henrique, ele saiu cara a cara com o goleiro Douglas e bateu firme, mas o camisa 1 do Madureira fez ótima defesa.

Em seguida, foi a vez de Arrascaeta quase balançar a rede. Após cruzamento de Rafinha, o uruguaio emendou um voleio, e a bola passou perto do gol. Essas foram as principais jogadas na primeira etapa.



O segundo tempo começou melhor para o Flamengo. Logo aos 15 minutos, o Rubro-Negro abriu o placar, com Gabigol, que aproveitou a bola sobrada na área. Depois do gol, o Rubro-Negro manteve a postura e fechou o caixão com Pedro, aos 47 minutos. Pedro, que entrou no lugar de Arrascaeta, fez boa jogada e chutou firme para fazer o seu segundo tento pelo novo clube.



O Flamengo volta a campo na quarta-feira, pela semifinal da Taça Guanabara. O adversário será definido neste domingo.