Jorge Jesus exalta paixão da torcida do Flamengo: 'Não é normal'

Após a vitória do Flamengo sobre o Madureira, em noite de homenagens no Maracanã, Jorge Jesus comentou sobre o clima no estádio. Em entrevista coletiva, o treinador comentou sobre o tributo da torcida para os garotos do Ninho.



"Eu não estava aqui quando essa tragédia aconteceu, mas tudo que podemos fazer nunca vai tirar a dor de quem perdeu seus filhos. É uma tragédia triste para o Flamengo, mas sem minimizar a dor de quem perdeu seu filho. Tentamos homenagear o dia, não só a equipe como todos os torcedores do Flamengo. Toda nação tem consciência disso. O que podemos fazer é o que fizemos hoje. Recordar sempre e sentir a dor deles", disse.



Jorge Jesus também fez questão de elogiar a torcida do Flamengo e pediu calma na 'empolgação' nesse início de temporada.



"Queria dizer que é apenas o segundo jogo desde que nós chegamos. Temos que ter calma. Faltou fazer um jogo de qualidade. Quem está no estádio está confiante na qualidade e nem sempre isso vai acontecer. Tivemos um ritmo muito alto, com deslocamentos, e fizemos o Madureira cansar. E foi assim nos últimos 15 minutos. Empurramos o Madureira e fomos em busca dos gols. Parabéns aos jogadores do Flamengo. E parabéns ao público. Com respeito ao Madureira, o Maracanã com 64 mil pessoas não é normal. Poucas equipes do mundo são capazes de fazer isso que o Flamengo faz, em termos de torcida, de paixão", disse Jorge Jesus.



Com o resultado, o Flamengo alcançou 13 pontos no Grupo A da Taça Guanabara, garantiu vaga nas semifinais da competição e ainda eliminou o rival Botafogo. Por conta da Supercopa, o Flamengo joga quarta-feira a semifinal do estadual, encarando o primeiro colocado do Grupo B.