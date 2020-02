Presidente do Flamengo diz que famílias barradas 'fizeram barulho' no Ninho por presença de TV

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tentou explicar o lado do clube sobre a não liberação dos familiares de Christian Esmério e Jorge Eduardo no Ninho do Urubu, no último sábado, quando a tragédia completou um ano.

"Eu não estava no Ninho hoje. Normalmente, aos sábados eu vou, mas hoje eu não fui porque estava na igreja. Estava toda a diretoria na missa que foi rezada na capela de São Judas Tadeu. Quando a gente imaginou que as famílias poderiam querer visitar o Ninho, a orientação que tínhamos dado era de que conversasse com as famílias e fizessem isso [visita] depois das 16h, que aí não teria problema do treino para o jogo de hoje [contra o Madureira]. Mas ontem, na Assembleia Legislativa [do Rio], foi alegado pela família do Pablo que eles teriam de viajar mais cedo, volta para a cidade onde moram, e isso foi flexibilizado. A família do Pablo foi lá, se identificou, entrou... Programou a visita e visitou o Ninho normalmente, como estava previsto", declarou o mandatário ao canal "Paparazzo Rubro-Negro".

Landim também afirmou que as famílias barradas só "fizeram barulho" por conta da presença de emissoras de TV no local.

"O que eu soube foi que, além disso, quem apareceu, e apareceu sem avisar, foi uma tia do Christian Esmério. Pelo menos, ela alegou que era tia do Christian Esmério. Sem avisar, sem nada... O que a gente tinha pedido era, que se fosse, fosse a partir das 16h. Ela apareceu lá não sei o porquê, antes das 16h, sem ter avisado. O pessoal não deixou entrar porque não sabia quem era ela e se era ela, realmente, tia do Christian. E aí, começou a fazer um barulho danado, muito motivado por uma pessoa que se dizia advogada da família do Pablo, que ficou lá incitando, até porque tinha televisão. Mas eu, na verdade, não vi nada. Estava na missa e isso foi o que foi relatado. O que posso dizer é que a família do Pablo, que tinha se inscrito e pedido para ir, foi atendida e visitou o local", completou.

Na verdade, quem esteve no local foi uma tia de Jorge Eduardo e o pai e alguns amigos de Christian Esmério.