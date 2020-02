Ídolo do Vasco rasga elogios ao Flamengo de Jesus e garante: 'Vai atropelar de novo'

Rio - As atuações do Flamengo seguem chamando a atenção em 2020. Durante o "Troca de Passes" do último domingo, o comentarista e ídolo do Vasco Pedrinho rasgou elogios ao desempenho da equipe rubro-negro e afirmou que a equipe de Jorge Jesus "irá atropelar de novo".

"Nenhum outro treinador terminaria o jogo com Michael, Gabriel, Bruno Henrique e Pedro juntos. O time é treinado, há execuções que são realizadas. O Flamengo sabe o que faz em campo e vai atropelar de novo", disse Pedrinho.

Classificado para as semifinais, o Flamengo aguarda os jogos de Fluminense e Volta Redonda deste domingo para saber quem será seu adversário.