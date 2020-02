Gabigol evita polêmica e é só elogios a Pedro: 'Não tem nada de sombra'

"Dois jogos, dois gols. O início de 2020 do atacante do Flamengo não poderia ser mais positivo." Melhor ainda para o time da Gávea, pois o elogio anterior estende-se a dois jogadores, Gabriel Barbosa e Pedro. Referência pelos feitos em 2019, Gabigol fez questão de elogiar o atleta recém-chegado, evitando a "polêmica" de que o camisa 21 teria sido contratado para ser "sua sombra".



Após a vitória sobre o Madureira, por 2 a 0 no sábado, o camisa 9 do Fla ainda comentou a adaptação de Pedro e dos outros reforços ao time de Jorge Jesus.



"Muita gente quer criar essa polêmica que (Pedro) é minha sombra, mas não tem isso. Muito feliz por ele ter entrado e ter feito o gol de novo. É um período de adaptação para os jogadores novos. Estão se portando muito bem, dentro e fora de campo", elogiou Gabigol, que chegou ao seu 45º gol pelo Rubro-Negro.



A partida de sábado foi apenas a segunda do time principal do Flamengo nesta temporada. Jorge Jesus tem utilizado a Taça Guanabara como parte da pré-temporada, visando a Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, com três decisões entre 16 e 26 de fevereiro.



Para Gabigol, a equipe está evoluindo a cada atividade e também com os jogos, nos quais o time tem uma motivação a mais: o apoio da torcida no Maracanã.



"Estamos melhorando. Demos mais um saltinho. Não estamos 100% fisicamente e tecnicamente, mas é sempre bom jogar no Maracanã. O Flamengo tem esse luxo de jogar pra 60 mil todos jogos. Isso motiva a gente."