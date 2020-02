Faustão critica diretoria do Flamengo: 'Nenhum respeito a quem perdeu crianças'

O apresentador Fausto Silva, interrompeu seu programa, o Domingão do Faustão, da Rede Globo, para apoiar as seis maiores torcidas organizadas do Flamengo, que vão cobrar respostas de time Carioca nesta segunda-feira, na Gávea.

Faustão detonou dirigentes do Rubro Negro e taxou a inércia da diretoria como 'Revoltante' e dar respostas sobre a a tragédia do Ninho do Urubu.

"As seis maiores torcidas do Flamengo, que iniciam amanhã um movimento para conscientizar, se é que ainda da tempo, para que eles peçam desculpas. Porquê: como é que esses dirigentes do Flamengo conseguem chegar em casa e olhar o filho, e olhar neto com a atitude que eles tomam? Sem nenhum respeito ao cidadão. Sem nenhum respeito a quem perdeu crianças, como é o caso dessa tragédia. É revoltante em todos os aspectos", disse o apresentador, que iniciou sua carreira como repórter esportivo.

Fla Manguaça, Império Rubro Negro, Nação Rubro Negra, Raça Rubro Negra, Torcida Jovem e Urubuzada foram parabenizadas pelo apresentador da Globo. Assista!