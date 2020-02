Landim afirma que vai propor renovação de Jorge Jesus até o fim de 2021

Rio - Em negociação para renovar com Jorge Jesus, o Flamengo já sabe qual a proposta que vai fazer ao português. De acordo com o presidente Rodolfo Landim, o clube carioca tentará aumentar o vínculo com o treinador até o fim de 2021.

"Jesus tem contrato até maio, nossa ideia é, pelo menos no período que eu ficar a frente do Flamengo, acertar para contar com ele todo esse período", afirmou o presidente em entrevista à TV Brasil.

Eleito presidente em 2018, Rodolfo Landim teve um primeiro ano de gestão extremamente vitorioso pelo Flamengo com os títulos do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores. Jorge Jesus comandou a equipe nas últimas duas conquistas.