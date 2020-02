Após classificação com a Seleção, Reinier demonstra ansiedade por chegada ao Real Madrid

Feliz demaisss, agora tenho uma nova história pra construir!!! Partiuu — Reinier Jesus (@ReinierJesus_19) February 10, 2020

Rio - Depois da conquista da classificação para as Olimpíadas de Tóquio, os jogadores da seleção sub-23 voltam aos respectivos clubes. Contratado pelo Real Madrid, o meia Reinier, ex-Flamengo, se apresentará no clube merengue nos próximos dias. Nas redes sociais, o jogador de 18 anos demonstrou ansiedade para se juntar à nova equipe.“Feliz demaisss, agora tenho uma nova história pra construir!!! Partiuu”, escreveu Reinier no Twitter.Destaque das categorias de base do Flamengo e da seleção brasileira, o meio-campista chamou a atenção do Real Madrid, que pagou 35 milhões de euros. No time profissional do Rubro-Negro, Reinier marcou seis gols em 19 partidas. No último domingo, o jogador foi titular na vitória do Brasil sobre a Argentina por 3 a 0.