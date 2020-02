TV portuguesa vai transmitir partida entre Flamengo e Athletico-PR pela Supercopa do Brasil

Rio - A Supercopa do Brasil de 2020, a ser disputada no próximo domingo, entre os times do Flamengo e do Athletico-PR, será transmitida em Portugal, pelo canal de televisão "Canal 11". Os conterrâneos de Jorge Jesus, treinador rubro-negro, poderão acompanhar o confronto a partir das 14h de Lisboa (11h de Brasília).



A Supercopa do Brasil será o primeiro troféu em disputa para os clubes em 2020, colocando frente a frente o Flamengo, campeão do Brasileirão, e o Athletico, campeão da Copa do Brasil, na última temporada. A partida será realizada no Mané Garrincha, e mais de 20 mil ingressos já foram vendidos.



Desde a contratação de Jorge Jesus, em junho de 2019, o interesse sobre o futebol do Flamengo em Portugal cresceu, com jogos da equipe da Gávea sendo transmitidas e grande repercussão nos jornais do país europeu. A final será o primeiro dos jogos do Rubro-Negro em 2020 que passará no "Canal 11".



Campeão do Brasileirão e da Libertadores no segundo semestre do ano passado, Jorge Jesus soma 41 partidas no comando do Flamengo. São 29 vitórias, oito empates e quatro derrotas, com 91 gols pró e 37 gols contra.