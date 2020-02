Torcidas do Flamengo adiam protesto na Gávea por conta das fortes chuvas

Rio - Por conta das chuvas que atingem o Rio de Janeiro nesta segunda-feira e da previsão de tempestade na cidade, as torcidas organizadas do Flamengo adiaram o protesto que seria realizado nesta noite, a partir das 19h, próximo à Sede da Gávea, na Zona Sul carioca. Segundo o comunicado publicado pelas organizadas, neta tarde, uma nova data será marcada para a manifestação.



Fla Manguaça, Império Rubro-Negro, Nação Rubro-Negra, Raça Rubro-Negra, Torcida Jovem e Urubuzada haviam promovido a manifestação. A convocação aos rubro-negros (organizados ou não) ao protesto a fim de cobrar da diretoria do clube respostas sobre a tragédia, e tinha a finalidade de "acalentar, abraçar e dividir um pouco a dor e de uma vez por todas resolver com dignidade, responsabilidade, a vida dos familiares dos nossos 10 meninos do Ninho".



O incêndio que atingiu um alojamento das divisões de base do Flamengo completou um ano no último sábado, dia 8 de fevereiro. A partida do time contra o Madureira, no Maracanã, foi marcada por homenagens às vítimas.