Jogador de gigante inglês revela conversa quase semanal com treinador do Flamengo

Rio - Zagueiro do Arsenal e titular da Seleção na Copa de 2014, David Luiz, tem uma relação próxima com Jorge Jesus. O defensor foi comandado pelo português quando defendeu o Benfica. De acordo com o portal "Goal" , o brasileiro e o treinador do Flamengo conversam quase toda semana.

"Jorge Jesus é um treinador que conheço muito bem. É meu amigo e um dos melhores treinadores do mundo. Falo com o Jorge quase todas as semanas", afirmou.

O jogador ainda afirmou que Jorge Jesus fez muitos elogios a Pablo Marí, novo reforço do Arsenal, e ex-zagueiro do Flamengo. "É um grande jogador. Para mim, foi um prazer ver o Pablo jogar tão bem no Brasil. Espero que nos possa ajudar. Jorge disse para a gente receber da melhor maneira possível, pois ele está pronto para jogar", disse.