Wallim Vasconcelos explica renúncia no Flamengo: 'Divergências ao estilo de gestão'

Rio - Wallim Vasconcelos não faz mais parte da diretoria do Flamengo e, em nota publicada nesta quarta-feira, o ex-vice-presidente de finanças explicou a sua renúncia. A sua renúncia "deveu-se, sobretudo, à divergências ao estilo de gestão", na qual ele e outros VPs tem "pouca participação nas discussões de assuntos relevantes e impactantes na vida do clube", publicou Wallim.

"A minha renúncia deveu-se sobretudo, à divergências em relação ao estilo de gestão, aonde a maioria dos Vice-Presidentes possui pouca participação nas discussões de assuntos relevantes e impactantes na vida do clube. Na verdade nunca fomos um verdadeiro colegiado, desperdiçando, a meu ver, a oportunidade de um debate de alto nível com todos participantes", escreveu Wallim.



Confira a nota publicada pelo ex-dirigente do Flamengo abaixo