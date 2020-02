Presidente do Flamengo não irá comparecer à CPI dos Incêndios, nesta sexta-feira, na Alerj

Rio - Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, não vai comparecer à CPI, nesta sexta-feira, na Alerj, às 11h. O mandatário comunicou que será representado pelo VP Jurídico Rodrigo Dunshee e pelo Diretor Jurídico Antônio Panza. Ele foi convocado para depor na CPI dos Incêndios, que apura a tragédia no Ninho do Urubu ocorrida em fevereiro de 2019. A informação foi divulgada pela assessoria do deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL-RJ).

A ausência do mandatário já era esperada. O Flamengo disputa neste domingo a decisão da Supercopa do Brasil contra o Athletico-PR, em Brasília. Na última semana, foi realizada uma sessão onde Landim e outros representantes do clube não compareceram.

Reinaldo Belotti, CEO do clube, foi o único a depor na ocasião. Eduardo Bandeira de Mello, ex-mandatário do Flamengo, também compareceu.