Rio - A Federação do Rio de Janeiro definiu a data e horário da final da Taça Guanabara. A grande decisão acontecerá no sábado de carnaval, às 18 horas, no Maracanã.

O Flamengo já está garantido na decisão. O clube rubro-negro se classificou ao vencer o Fluminense, na última quinta-feira, por 3 a 2. O adversário sairá da partida entre Boavista e Volta Redonda, no próximo domingo.

Por conta da falta de acordo do Flamengo com a Globo, a partida não deverá contar com transmissão da TV.