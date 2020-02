Edmundo diz que Jorge Jesus perdeu a oportunidade de 'ficar quieto' e critica torcida do Flamengo

Rio - Durante a repercussão do clássico entre Flamengo e Fluminense, no programa Central Fox, do Fox Sports, o comentarista Edmundo se incomodou com as declarações de Jorge Jesus, ao afirmar que o Flamengo "estava em outro patamar", além de criticar os gritos homofóbicos da torcida rubro-negra no Maracanã.

"O Jorge Jesus perdeu uma boa oportunidade de ficar quieto. O Campeonato Carioca tem muita tradição no Rio de Janeiro, e o Fluminense também. Isso também é culpa nossa, por endeusar quem vem de fora e não valorizar os profissionais do Brasil. Nessa declaração, tem uma série de situações. E no jogo também. Houve gritos homofóbicos por parte da torcida do Flamengo. Quando foi o Fluminense, eles estavam errados. Vamos ver agora se, com o Flamengo fazendo, os torcedores vão estar errados também."

Classificado para final da Taça Guanabara, o Flamengo espera o vencedor do confronto entre Boavista e Volta Redonda, que se enfrentam neste sábado, às 16h, no Eucyrzão. Vale lembrar que com a mudança no regulamento, o campeão estará garantido na decisão do Campeonato Carioca.