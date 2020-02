Com lesão na coxa, Léo Pereira desfalca o Flamengo contra o Athletico-PR

Rio - O Flamengo terá um desfalque para a partida contra o Athletico-PR. O zagueiro Léo Pereira sentiu dor na posterior da coxa esquerda no clássico contra o Fluminense. Após exame realizado nesta quinta-feira, o jogador teve uma lesão constatada. Com isso, ele está fora do duelo.

O jogador fechou com o Flamengo este ano para a vaga de Pablo Marí. Léo Pereira, de 24 anos, defendia o Athletico-PR e ia enfrentar a sua ex-equipe. Pelo Furacão, o zagueiro foi campeão da Sul-America e da Copa do Brasil.

O Flamengo deve ir para campo com: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.