Em nota oficial, Flamengo mostra repúdio a comentários homofóbicos em transmissão da 'FLA TV'

Rio - Após a polêmica envolvendo a transmissão do clássico com o Fluminense pela "FLA TV", o Rubro-negro se posicionou repudiando as frases homofóbicas dos funcionários. Sobre os cânticos dos torcedores, o clube carioca, no entanto, não se pronunciou. O locutor Emerson Santos também se desculpou pelo ocorrido.

O clássico agitado entre Fluminense e Flamengo, nesta quarta-feira, empolgou os torcedores que foram ao Maracanã acompanhar a semifinal da Taça Guanabara 2020. Contudo, alguns cantos homofóbios foram escutados no estádio. Durante a transmissão da partida pela "FLA TV", os internautas criticaram frases ditas na cobertura dos profissionais do clube com tons homofóbicos.

O #CRF repudia veementemente os comentários feitos durante a transmissão da FLATV no último Fla-Flu e pede desculpas à torcida tricolor. Somos um clube plural, que não compactua com qualquer tipo de preconceito ou discriminação. E não vai tolerar que tal acontecimento se repita. — Flamengo (@Flamengo) February 13, 2020



Aos 20 minutos da primeira etapa, os jogadores do clube tricolor foram reclamar com o árbitro e o momento foi classificado pelo narrador Emerson Santos, da "FLA TV", como um "show das poderosas". O comentarista Alexandre Tavares também foi acusado de fazer brincadeiras com homofóbicas no lance.



"Vai ser expulso ou o jogador do Fluminense vai expulsar o juiz. Nossa, que linda. Arrasou!", disse o comentarista Alexandre, que foi interrompido por Emerson:



