Denilson é mais um a criticar postura de Jorge Jesus: 'Dá uma seguradinha, irmão'

Depois das críticas de Edmundo e Fábio Sormani, da 'Fox Sports', foi a vez do ex-jogador Denilson anfinetar o treinador Jorge Jesus. Após a partida contra o Fluminense, o português afirmou que "o clube está em outro patamar e os títulos são outros". Durante o programa 'Jogo Aberto', na Bandeirantes, o ex-atleta pediu para o técnico "abaixar a bola".



"O Flamengo é o time a ser batido durante a temporada, mas dá uma segurada, Jesus. Está numa arrogância danada. Dá uma seguradinha, irmão. Está com o time bom, tem todos os seus méritos, é um excelente treinador, mas calma. Abaixa a bola", comentou Denilson.



O Flamengo venceu o Fluminense na última quarta-feira e se classificou para a final da Tça Guanabara. Neste domingo, o clube disputa a Supercopa do Brasil, competição que reúne o campeão Brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil. Nas próximas semanas, o rubro-negro também disputa o título da Recopa Sul-Americana.