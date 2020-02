Altitude, viagem e desgaste físico não assustam Arrascaeta para duelo em Quito

Rio - O meia Arrascaeta confia que o Flamengo possa desempenhar seu melhor futebol, nesta quarta-feira, às 22h30, em Quito, diante do Independiente del Valle, em duelo válido pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana.



O fato de o time rubro-negro disputar sua segunda decisão neste início de temporada, após a vitória, por 3 a 0, sobre o Athletico-PR, em Brasília, pela Supercopa do Brasil, seguida de uma desgastante viagem até a capital equatoriana, não é considerado um problema para o jogador uruguaio.



"Já sabemos das características do jogo que vamos ter aqui. Vamos estar preparados fisicamente. Será um jogo muito intenso, dinâmico. Tivemos um desgaste grande na Supercopa, uma viagem desgastante, e precisamos descansar bem. Será um partida difícil contra um time muito intenso", afirmou Arrascaeta, durante entrevista coletiva, nesta terça-feira, em Quito.



Segundo o meio-campista, nem mesmo a altitude de 2.850 metros de Quito vai alterar a forma do atual campeão da Copa Libertadores de comportar em campo. "Quando entramos no campo de jogo, respeitamos muitos os adversários. Temos a nossa característica e vamos manter. A cada vez mais vamos ser mais fortes e melhores A humildade que temos também é uma característica e vamos seguir por esse caminho."



Arrascaeta também comentou a ausência de Gabriel, suspenso por causa da expulsão na final da Libertadores ano passado diante do River Plate. "Quem entrar tem que estar preparado. Será um jogo muito decisivo. Esperamos que quem entrar possa substituí-lo bem "



Para este primeiro duelo, o Flamengo vai usar o segundo uniforme, no qual prevalece a cor branca. O jogo de volta está previsto para dia 26, no Maracanã.