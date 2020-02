Entenda por que David, promessa da base, deixou o Flamengo e foi para o Corinthians

O Flamengo tem se destacado nos últimos anos por revelar jogadores promissores para o Brasil e para a Europa. O atacante David, de apenas 12 anos, era um dos nomes tratado como joia e que estava sendo lapidado para render bons frutos no futuro. Porém, o jovem decidiu deixar o Rubro-Negro e se transferiu para o Corinthians.

Para entender os motivos que fizeram David sair do Flamengo para vestir as cores do Corinthians, a reportagem do jornal O Dia entrou em contato com as partes envolvidas. O pai do atacante, o diretor da categoria de base do time paulista, Carlos Nujud, e o agente do atleta, Wagner Ribeiro, aceitaram falar sobre o assunto. O Rubro-Negro carioca também foi procurado, mas, até o momento, não respondeu às perguntas. Veja abaixo as respostas:



Wagner Ribeiro, empresário de David: "O Flamengo não atendeu as reivindicações dele (jogador) e da família. O Corinthians foi solícito e estamos trabalhando para ele fazer sucesso no Corinthians. Quando David completar 16 anos, ele assinará contrato profissional."

Delanio, pai do jogador: "Algumas coisas aconteceram durante a negociação que não gostamos da postura do Flamengo. Alguns detalhes (ao ser perguntado sobre "coisas" que aconteceram). Tentamos até onde podíamos, mas não deu certo, e decidimos sair do Rio de Janeiro."

Carlos Nujud, diretor da categoria de base do Corinthians: "Nós temos um bom relacionamento com o Flamengo, é um co-irmão nosso. Então, nós esperamos até a última cartada na negociação do Flamengo com a família dele (David) e com o empresário (Wagner Ribeiro). O que eu sei é que a família não ficou satisfeita com o Flamengo por algum motivo. Não sei (o motivo), pois a família não se abriu muito comigo. Não pagamos nada pela chegada dele. Por ser um jogador que ainda não pode assinar contrato, nós entendemos que não valeria o risco de investir e depois ele querer sair. Na verdade, eles bateram aqui na porta. Então, juntamos a fome com a vontade comer. David é um craque. Será um prazer ter ele conosco."

Flamengo: Até a publicação da matéria, o time rubro-negro não se posicionou.

INFORMAÇÕES SOBRE DAVID:

David foi eleito melhor jogador de futebol infantil do Flamengo em 2019 - Reprodução Instagram A temporada 2019 de David pelo Flamengo foi impressionante. Nas partidas disputadas no campo, o atacante marcou mais de 100 gols. No futsal, a jovem promessa fez 50 tentos. Em 2018, ano em que chegou ao Rubro-Negro, ele balançou as redes em 68 oportunidades, juntando campo e futsal.

Nos bastidores do Flamengo, David, que completa 13 anos no dia 18 de maio, era chamado de mini-Imperador, em alusão ao ídolo do Flamengo Adriano. O jovem chegou ao clube depois de fazer teste. Segundo apurou a reportagem, o período era mais de uma semana, mas, logo no primeiro dia de 'peneira', ele foi aprovado.