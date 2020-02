Foco em mais um troféu na temporada

Campeão da Supercopa do Brasil, o Flamengo agora mira todas a decisão da Taça Guanabara, sábado, contra o Boavista, às 18h, no Maracanã. Como de costume, o técnico Jorge Jesus fará mistério sobre a equipe que levará a campo para tentar conquistar o primeiro turno do Campeonato Carioca, mas a tendência é que Gabigol retorne ao time. Já Léo Pereira, se recuperando de lesão muscular, deve continuar fora de combate.

O camisa 9 tem treinado normalmente, no Ninho do Urubu, já que cumpriu suspensão contra o Indepediente del Valle, com os demais jogadores que não foram relacionados para o jogo no Equador: Berrío, Hugo Moura, Rafael Santos e Pepê.

O camisa 4 chegou a viajar a Brasília no sábado para saber se teria condições de embarcar com a delegação para Quito, mas após testes físicos, o departamento médico preferiu optar pelo retorno de Léo Pereira ao Rio, junto com Gabigol. Durante a semana, ele tem mantido a rotina de recuperação no Centro de Treinamento, porém, ainda não foi a campo e tem ficado fazendo exercícios de fisioterapia na academia.

O técnico Jorge Jesus não informou se daria treino hoje, após o desembarque no Rio.

O meia Wendel, de 15 anos, um dos sobreviventes da tragédia no Ninho dispensado pelo Flamengo, foi aprovado nos testes no Corinthians e assinará contrato de formação com o clube paulista.

O atacante David, de 12 anos, que marcou mais de 100 gols pelo Flamengo em 2019, decidiu deixar o Rubro-Negro e se transferiu para o Corinthians. Segundo apurou a reportagem, os familiares do jovem estavam insatisfeitos com a postura dos dirigentes da categoria de base da equipe carioca. Procurados, os mandatários não responderam às perguntas. O empresário de David, Wagner Ribeiro, confirmou a informação.