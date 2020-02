Exame de Bruno Henrique não mostra nenhuma lesão após empate do Flamengo

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, usou o Twitter para publicar uma mensagem enigmática, mas esperançosa sobre o atacante Bruno Henrique. O jogador deixou o jogo contra o Independiente Del Valle, pela Recopa, logo após marcar o gol de empate.



FLAMENGO: Susto! Bruno Henrique acalma torcida após lesão: “estou bem!”

"Tudo tranquilo no hospital", escreveu o dirigente rubro-negro. Bruno Henrique saiu de ambulância do estádio no Equador. O Flamengo informou inicialmente sobre um trauma sofrido na perna direita, mas submeteu o jogador a um hospital em Quito para exame de raio-x. Segundo dirigentes do clube, não houve fratura, mas o nível de gravidade e o tempo de recuperação só são possíveis de serem detalhado com os resultados da análise das imagens.

"Ele falou para mim que foi uma batida e que estava com muita dor. Tomara que não seja grave", disse Arrascaeta, que estava próximo à jogada.

Mais tarde, Bruno Henrique falou sobre o ocorrido. "Muito obrigado a Deus pela proteção. Estou bem e tudo não passou de um grande susto. Agradeço também as orações e boas energias de todos vocês! Já já estaremos juntos novamente".