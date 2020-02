Presidente do Santos diz que Flamengo faz loucura com estrelas: 'Reino de vaidades'

Rio - Atual campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão, o Flamengo perdeu apenas Pablo Marí e trouxe reforços de peso para a temporada atual. E o alto investimento rubro-negro foi assunto na entrevista do presidente do Santos, José Carlos Peres, durante um evento promovido pela Federação Paulista.

Na ocasião, o mandatário afirmou que o Flamengo vem fazendo loucura com salários altos. Na opinião de José Carlos Peres, trazer muitos jogadores pode causar problemas no elenco conta das vaidades.



"Causa um desequilíbrio total. É uma política deles, devem saber onde está pisando. É controlar um reino de vaidades. São três jogadores do mesmo nível na mesma posição, imagina como gerenciar esses três?", afirmou Peres, que completou:



"Futebol é alto rendimento, disputa por posição. No caso do Santos, isso a gente nunca vai fazer, essa loucura de pagar salário de pagar R$ 1 milhão. É risco pagar salário de Europa. Aqui no Brasil, estão praticando salário acima da Europa", finalizou.



Na atual temporada, o Flamengo contratou Gustavo Henrique, Léo Pereira, Thiago Maia, Pedro Rocha, Michael e Pedro. Vale lembrar que o Rubro-Negro segue ligado no mercado e monitora a situação do lateral-direito Daniel Muñoz, que defende o Atlético Nacional (COL).