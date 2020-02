Apresentador minimiza possíveis erros em jogo do Flamengo: 'Tudo é culpa da arbitragem'

Rio - Jogadores e torcedores do Flamengo ficaram na bronca com a arbitragem na partida contra o Independiente Del Valle, pela Recopa. No entanto, o apresentador André Rizek criticou a postura dos clubes brasileiros e afirmou que eles sempre querem colocar a culpa na arbitragem.

"O mais importante é o jogo. No Brasil, a gente debate mais a arbitragem do que o jogo. Tudo é culpa da arbitragem para o time brasileiro. Nunca é culpa do time brasileiro. É sempre o juiz. O Corinthians caiu (na fase preliminar da Libertadores) porque o juiz roubou, o Flamengo empatou porque o juiz roubou. Nunca é o time. É sempre culpa do juiz", criticou o jornalista.

Após o empate em 2 a 2 no Equador, o Flamengo depende apenas de uma vitória simples sobre o Del Valle para conquistar a Recopa. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.