Bangu e Flamengo fecham acordo, e confronto entre os dois times, pela Taça Rio, será no Maracanã

Depois de o Flamengo atuar em todos os jogos da Taça Guanabara no Maracanã, o mesmo deve acontecer na Taça Rio. A única partida do Rubro-Negro que estava marcada para acontecer fora de casa sofrerá alteração e acontecerá em "seu território". O Bangu e o Rubro-Negro fecharam acordo, e o confronto, antes marcado para ser realizado em Moça Bonita, ocorrerá no Maracanã.

A reportagem entrou em contato com Jorge Varela, presidente do Bangu. Segundo o mandatário do Alvirrubro, a negociação está "caminhando", e a partida, marcada para o dia 23 de março (segunda-feira), às 20h30, pela quarta rodada da Taça Rio, deve ser realizada no Maracanã.

"Maracanã (ao ser perguntado onde será o jogo entre Bangu x Flamengo). O Flamengo não vai sair do Rio de Janeiro. Eles acham que não seria justo não jogar para a torcida por conta da ausência do contrato com o canal que detém os direitos."

Jorge Varela, entretanto, não quis dar detalhes da negociação, como o investimento que o Flamengo fará para que o Bangu tire o jogo de Moça Bonita e leve para o Maracanã.

"Estamos conversando. É tudo que posso falar", resumiu Varela.

CONFIRA A TABELA DO FLAMENGO NA TAÇA RIO:

1ª rodada: 29/02: Cabofriense x Flamengo - Maracanã - 18h

2ª rodada: 07/03: Flamengo x Botafogo - Maracanã - 18h

3ª rodada: 15/03: Flamengo x Portuguesa - Maracanã - 18h30

4ª rodada: 23/03: Bangu x Flamengo - A definir (mas será alterada para o Maracanã) - 20h30

5ª rodada: 01/04: Flamengo x Boavista - Maracanã - 21h30

*Vale ressaltar que a tabela pode sofrer alteração