Ex-atacante do Palmeiras elogia Gabigol, mas ressalta: 'Não deu certo na Europa'

Rio - Artilheiro das últimas edições do Brasileirão e da Libertadores, Gabigol vive um grande momento com a camisa do Flamengo. Em entrevista ao canal Esporte Interativo, o atacante Deyverson, ex-Palmeiras e atualmente no Getafe, elogiou o camisa 9, mas ressaltou que ele não brilhou na Europa.

"Aqui na Europa é difícil. Gabigol é um grande jogador mas aqui não deu certo. Talvez se ele cair em uma equipe que tenha a forma dele jogar, talvez ele dê certo", afirmou o jogador.

Na Europa, Gabigol vestiu as camisas da Inter de Milão e do Benfica. No entanto, teve poucas oportunidades e não conseguiu emplacar em nenhuma das equipes.