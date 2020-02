Zinho critica escalação do Flamengo de Jorge Jesus na final da Recopa

Rio - O empate por 2 a 2 contra o Independiente Del Valle pela primeira partida da final da Recopa Sul-Americana gerou algumas polêmicas no Flamengo. Uma delas foi a escalação de Jorge Jesus. Ex-jogador do clube carioca e atual comentarista da Fox Sports, Zinho criticou a escolha do treinador português.

"Ele errou ao colocar o Diego no lugar do Gabigol. O Pedro nem fez um jogo completo ainda. E quando entrou, fez gol, tirando o Fla-Flu porque jogou um minuto. O Jorge Jesus, nas entrevistas, sempre falava que queria um 'avançado'. Aí, quando ele não tem o Gabigol em um jogo, ele opta por colocar mais um meia", afirmou em participação no programa "Expediente Futebol".

O Flamengo precisa de uma vitória simples na próxima quarta-feira para ser campeão do torneio. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.