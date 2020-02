Em acordo com Independiente Del Valle, Flamengo libera mais ingressos para a torcida

Rio - Em acordo com a diretoria do Independiente Del Valle, o Flamengo conseguiu a liberação de mais quatro mil ingressos para a torcida rubro-negra na decisão da Recopa Sul-Americana na próxima quarta-feira, às 21h30. Todas as entradas do Setor Sul à venda estão à disposição da Nação.



Ainda nesta sexta, o clube atualizou a parcial de ingressos vendidos para a final: 58 mil. A carga total é de cerca de 65 mil. Na ida, Flamengo e Independiente Del Valle empataram em 2 a 2 em Quito, no Equador. Uma nova igualdade no Maracanã leva a decisão para a prorrogação e, depois, aos pênaltis.



Antes de decidir a Recopa Sul-Americana, o Flamengo entra em campo neste sábado contra o Boavista, pela final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Para esta partida, foram vendidos 46 mil ingressos.