Foco nas decisões! Pelo bom carnaval da Nação, Jorge Jesus reforça compromissos do Flamengo

Em um post nas redes sociais, o português fez uma reflexão sobre a profissão dos profissionais do futebol, dos quais a "fama" e o "sucesso" costumam ser lembrados, diferentemente dos "sacrifícios" e "renúncias" feitas na carreira.



"Todos acham glamouroso ser jogadores e profissional de futebol. Todos veem o sucesso e a fama. Poucos sabem o quanto de sacrifício e renúncia fazemos. Nesta época de carnaval estaremos a trabalhar forte para que a Nação comemore mais uma vez. Bom carnaval para vocês e bom trabalho para nós", publicou Jorge Jesus, em suas redes sociais, logo antes do início do carnaval.



Além da decisão da Taça Guanabara neste sábado, os próximos dias de carnaval também devem ser de muito trabalho para o elenco do Flamengo.



Na quarta-feira, às 21h30, o Rubro-Negro disputa a segunda partida da final da Recopa Sul-Americana, novamente no Maracanã. Na ida, em Quito, empate em 2 a 2 que deixa tudo em aberto. Sem gol qualificado como visitante, qualquer igualdade levará o jogo para a prorrogação e, se necessário, às penalidades.





Em meio aos milhões de foliões que tomarão as ruas do Rio de Janeiro durante o carnaval, alguns milhares de rubro-negros aproveitarão o sábado de folia no Maracanã, onde o Flamengo enfrenta o Boavista na final do primeiro turno do Carioca, a Taça Guanabara, a partir das 18h. Para a comissão técnica e atletas rubro-negros, a semana será de muito trabalho, ressaltou o Mister Jorge Jesus.