Ídolo do Real Madrid, Figo não se surpreende com sucesso de Jorge Jesus no Flamengo: 'Excelente treinador'

Rio - O excelente trabalho de Jorge Jesus à frente do Flamengo segue chamando atenção de muitas pessoas no Brasil e no mundo. Ídolo do futebol português e com passagens marcantes por gigantes europeus, como Barcelona e Real Madrid, Luís Figo elogiou o trabalho do Mister, mas não se surpreende com o sucesso.

"Pelo Jorge Jesus é normal, é absolutamente normal. Claro que não tenho nenhuma surpresa, ele tem muita qualidade. É um excelente treinador", disse, na entrega da premiação Laureus Award.

Apesar de nunca ter sido comandando por Jesus, os portugueses se conhecem de longa data. Figo contou que não costuma assistir aos jogos do Flamengo, mas afirmou que tem acompanhado a trajetória do Mister: “Não tenho assistido aos jogos pela televisão, mas tenho seguido o que ele tem feito e sem dúvida foi impressionante o que conseguiu. Libertadores, campeonato (brasileiro), é bastante coisa“, comentou.

O Flamengo segue se preparando para duas decisões em cinco dias. Neste sábado, o Rubro-Negro encara o Boavista pela decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca. Na sequência, recebe o Independente del Valle pelo segundo jogo da Recopa Sul-Americana. Vale lembrar que esse pode ser a primeira vez que o clube conquista um título internacional no Maracanã.