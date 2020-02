Flamengo campeão! Saiba como fica o cenário para a final do Campeonato Carioca

Rio - Com uma vitória por 2 a 1 contra o Boavista no Maracanã, o Flamengo garantiu o segundo título de 2020 e levantou a Taça Guanabara. Com isso, a equipe já está garantida na decisão do Campeonato Carioca, podendo levar esse troféu de forma direta caso vença também a Taça Rio. O LANCE! explica os cenários das finais.



Em 2020, a fórmula com os campeões de cada turno fazendo a grande final do Estadual foi retomada. Entretanto, o regulamento trouxe uma novidade. Se uma equipe faturar os dois turnos, só vai garantir o título caso ela tenha, também, o maior número de pontos no somatório das duas fases.



Ou seja, se o Flamengo vencer a Taça Rio também e fizer a melhor campanha somando os dois turnos, leva o título Carioca sem necessidade de um novo jogo. Caso conquiste o segundo turno, mas não tenha a melhor campanha, precisará encarar o time que tiver em uma partida única.



Se outra equipe conquistar a Taça Rio, encara o Flamengo na grande final do Campeonato Carioca.



A Taça Rio terá início já na próxima sexta-feira, com os confrontos entre Bangu x Portuguesa-RJ e Volta Redonda x Macaé. Flamengo e Vasco entram em campo no sábado, enquanto Botafogo e Fluminense jogam no domingo. Neste turno, as equipes enfrentam os adversários do mesmo grupo. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às semifinais. O líder do A encara o segundo do B, enquanto o primeiro colocado do B pega o vice do A.

E MAIS:

E MAIS: