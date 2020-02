João Lucas comemora título da Taça Guanabara pelo Flamengo: 'Feliz em ajudar'

Rio - O lateral João Lucas esteve em campo ontem (22 de fevereiro), quando o Flamengo derrotou o Boavista por 2 a 1, gols de Diego e Gabigol, e levantou a taça de campeão da Taça Guanabara. Substituindo Rafinha, o camisa 30 teve uma boa atuação na decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca.

"Foi um jogo intenso, pois estávamos empatados, mas conseguimos reverter no final da partida. Fico feliz em ajudar e conquistar esse título foi muito importante para nós. O primeiro do ano, esperamos fazer uma excelente temporada", falou o lateral.



O Flamengo retorna aos gramados na quarta-feira (26), diante do Independente Dele Valle, pela segunda partida da final da Recopa.