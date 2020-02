Após gol do título da Taça Guanabara, Gabigol curte carnaval no Sambódromo do Rio

Andando pela avenida do samba, Gabriel, que está com os pelos da barba descoloridos, postou um stories em seu Instagram anunciando que estava passando naquele momento um bloco diferente.



- To desfilando, é o bloco do Mengão - brincou o jogador. GABIGOL FEZ O GOL DO TÍTULO MAIS CEDO E AGORA ESTÁ CURTINDO O CARNAVAL NO RJ HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA EU AMO ESSE HOMEM pic.twitter.com/mPekg8IBQo — TUA GLÓRIA É LUTAR! ᶜʳᶠ (@flaamor1981) February 23, 2020

Além de Gabigol, Gerson, Pedro e Berrío também fora vistos na folia. Os três fora convidados de um camarote. Após o término da partida, o treinador Jorge Jesus já havia confirmado na entrevista coletiva que daria folga aos jogadores para curtirem a folia.



"Vou dar folga à equipe, vamos comemorar o Carnaval. Hoje estão todos liberados para poder (curtir), se quiserem. Segunda e terça acabou o Carnaval", disse o Comandante Rubro-Negro.

Rio - Após marcar na vitória do Flamengo sobre o Boavista, que garantiu o título da Taça Guanabara ao Flamengo, no inicio da noite de sábado, Gabigol comemorou o título na Marquês de Sapucaí, no Rio. O Jogador foi prestigiar os desfiles das escolas da Série A do Rio de Janeiro.