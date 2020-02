Saiba quanto o Flamengo recebe de premiação com o título da Taça Guanabara

Rio - O Flamengo chegou a mais um título. Desta vez, a taça levantada foi a da Taça Guanabara, após vitória sobre o Boavista, por 2 a 1, no Maracanã. O confronto deste sábado de Carnaval também fica marcado por outra premiação financeira. São 500 mil fixos, além de 60% (R$ 1.299.960,00) da renda (R$ 2.166.600, 00). O total a ser arrecado, assim, é de R$ 1.799,960,00.



O Boavista, em tempo, fica com 40% da renda: R$ 866.640,00.



Houve uma diminuição do prêmio em relação ao Estadual do ano passado. O motivo é a falta de acordo entre Flamengo e a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do torneio. Em 2019, as premiações para os campeões dos turnos (Taça Guanabara e Taça Rio) foram de R$ 1 milhão para cada um.



Nas semifinais, o Flamengo havia eliminado o Fluminense (vitória por 3 a 2, no Maraca), enquanto o Boavista passara pelo Volta Redonda graças à vantagem do empate (1 a 1, no Elcyr Resende).



OUTRAS PREMIAÇÕES EM 2020



Cabe lembrar que o Fla já tinha embolsado R$ 5 milhões pelo título da Supercopa do Brasil, conquistada diante do Athletico-PR, no domingo passado.



Quanto à Recopa Sul-Americana, a qual a finalíssima será disputada nesta quarta, contra o Independiente Del Valle, no Maracanã, o clube já tem 750 mil dólares (R$ 3,27 milhões) garantidos, pois é a premiação para o vice. E, caso seja campeão, 1,25 milhões de dólares (R$ 5,45 milhões) irão para os cofres da Gávea.