Marcos Braz defende o Cariocão, mas afirma: 'O futebol do Rio precisa dar uma melhorada'

Rio - O Flamengo faturou a Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, derrotando o Boavista na noite deste sábado, no Maracanã. Vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz conversou com os jornalistas ainda no gramado e comemorou a conquista. O dirigente analisou ainda a possibilidade de rodagem na equipe comandada por Jorge Jesus e lembrou que vai atrás da Recopa, próxima final que o clube irá disputar, quarta-feira.



- Este jogo nos qualifica para a final do Estadual, um campeonato com tanta repercussão. O futebol do Rio de Janeiro precisa dar uma melhorada, mas o campeonato continua de muita tradição. E tudo que é campeonato de tradição, o Flamengo entra para ganhar - afirmou o dirigente, completando:

- Temos um elenco muito grande. Importante dar rodagem. Elenco qualificado, que tem tesão de jogar. Ganhando o turno possibilita o Jorge Jesus, caso ele queira e entenda, dar uma rodagem no grupo, agora que começa a Libertadores.



Com o resultado, o Flamengo também se garante na final do Campeonato Carioca. Pela Taça Rio, segundo turno do Estadual, o Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, diante da Cabofriense, no Maracanã. No dia seguinte, o Boavista visita o Botafogo no Nilton Santos. Antes, os comandados de Jorge Jesus, na quarta-feira, fazem o segundo jogo da decisão da Conmebol Recopa Sul-Americana - no Maracanã, diante do Independiente Del Valle, do Equador (jogo de ida foi 2 a 2). Finalizou Marcos Braz:



- Quarta-feira tem a Recopa. O Flamengo nunca teve uma conquista internacional no Maracanã. E vamos atrás. Campeonato dificílimo. Mas para estar classificado, precisa ganhar uma Sul-Americana ou Libertadores.