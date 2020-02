Jorge Jesus explica o principal motivo para não escalar Pedro Rocha até aqui em 2020

Rio - Avassalador em 2019, o Flamengo iniciou 2020 com a rotina de títulos do ano anterior e com uma equipe ainda mais reforçada. Aliás, de todos os seis reforços para esta temporada, apenas Pedro Rocha, justamente o primeiro a ser anunciado pelo clube, ainda não teve a oportunidade de mostrar serviço.



Contra o Boavista, no último sábado, Thiago Maia iniciou entre os titulares pela final da Taça Guanabara, deixando Rocha sozinho na fila de espera. E Jorge Jesus, após o título do turno estadual, explicou o atual cenário para o atacante.



- Ele (Pedro Rocha) fazer qualquer posição no ataque. É um jogador muito rápido a pensar e a executar. Veio com um problema de lesão que o estamos recuperando de pouco em pouco. Joga numa posição onde têm jogado Bruno Henrique e Gabigol - explicou o Mister, emendando:



- Tenho dificuldade de lhe dar algum tempo de jogo. Mas vão haver muitos jogos, vamos continuar com o Carioca, onde ele vai atuar. A posição dos nossos atacantes requer conhecimento tático com bola e sem bola. Ele anda à procura disso - completou.

Pouco depois da entrevista coletiva do português, a assessoria de imprensa do Fla explicou que Pedro Rocha havia iniciado a pré-temporada com desequilíbrio físico e, atualmente, está fazendo trabalhos específicos para compensá-la (o principal motivo até aqui).



Jesus deu a entender que Pedro Rocha briga por vaga entre os "avançados" no esquema com dois homens de frente - Bruno Henrique e Gabigol. É provável que a Taça Rio sirva de apronto para o camisa 32 brilhar na temporada.