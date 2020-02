Após encarar o Independiente dell Valle pela final da Recopa Sul-Americana, hoje o Flamengo terá mais um confronto com os equatorianos, mas dessa vez pela semifinal da Libertadores Sub-20. A partida será disputada no Paraguai, onde o campeonato está acontecendo, e a vaga será disputada em jogo único. A bola rola às 18h(de Brasília), no Estádio Arsenio Erico. Caso o jogo termine empatado, a vaga à final será disputada nos pênaltis.



Para este duelo, o técnico Phelipe Leal tem um problema no setor ofensivo. O atacante Rodrigo Muniz, um dos destaques da equipe, está suspenso e desfalca o Flamengo. Durante os treinamentos, o comandante escalou Wendel em seu lugar. O provável time rubro-negro é João Fernando; Matheus França, Natan, Gabriel Noga e Pablo; Gomes, Richard e Yuri de Oliveira; Wendel, Yuri César e Wendel.



Caso passe à decisão, o Flamengo pode reeditar a final da Libertadores do time profissional em 2019. Na outra chave, River Plate e Libertad vão disputar a outra vaga na finalíssima. A partida também acontece na quinta-feira, e o jogo entre os finalistas será no dia 1 de março.