Rio - O carnaval para o flamenguista durou até a Quarta-Feira de Cinzas. Com um atuação impecável de Gabriel e Gerson, o Flamengo conquistou pela primeira vez a Recopa Sul-Americana, nesta noite de quarta, ao derrotar o Independiente Del Valle, por 3 a 0, em um Maracanã com quase 70 mil torcedores, no Rio de Janeiro.

