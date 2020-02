Rio - Após levantar mais uma taça pelo Flamengo nesta quarta-feira, ao vencer o Independiente Del Valle por 3 a 0 no Maracanã, o técnico Jorge Jesus voltou a responder sobre as tratativas com a direção pela renovação de seu vínculo - o qual é válido até maio de 2020. De acordo com o treinador, a "novela" se aproxima de um fim, uma vez que seus representantes virão ao Brasil "nas próximas semanas" e conversarão com a cúpula de futebol da Gávea.



"As coisas tem andado dentro da confiança que eu a direção temos no Flamengo. Não quis nunca participar diretamente, tem as pessoas que falam primeiro por mim, mas depois eu tomo a decisão. Sempre. Nas próximas semanas, quando meus agentes vierem ao Brasil, isso pode ficar resolvido", comentou o Mister, antes de destacar a importância da Nação em sua decisão:



"A torcida do Flamengo representa muito pra mim. Eu sinto esse carinho que eles têm me dado. É uma das minhas responsabilidades em relação a minha decisão (renovar o contrato) a forma que eles me tratam", finalizou Jorge Jesus.



O desejo do Flamengo é estender o contrato de Jorge Jesus por um ano e meio, até o fim de 2021. Contratado em junho de 2019, o Mister é um dos responsáveis pelo grande momento vivido pelo clube desde o segundo semestre da última temporada, sendo campeão do Brasileirão, da Libertadores, da Supercopa do Brasil e, por fim, da Recopa Sul-Americana nesta quarta-feira.