Rio - Um gol, participação nos outros dois e mais uma grande exibição de Gabriel Barbosa com a camisa do Flamengo. De quebra, mais um título para o clube e o jogador. O atacante abriu o placar na vitória rubro-negra por 3 a 0 sobre o Independiente del Valle, do Equador, que garantiu a taça da Recopa Sul-Americana aos cariocas. Uma conquista até então inédita na Gávea.





Decisivo, o tento anotado por Gabigol foi também histórico do ponto de vista estatístico. O gol foi o seu 30º no novo Maracanã, o que faz do jogador agora o maior artilheiro da história do estádio desde que foi reinaugurado, em 2013, empatado com Fred, ex-Fluminense.



Desde que chegou ao Flamengo, Gabriel já marcou 49 gols em 65 partidas, sendo assim o segundo maior goleador do clube neste século. Apenas Renato Abreu, com 73 bolas na rede, está à sua frente.



MAIORES ARTILHEIROS DO NOVO MARACANÃ



1º - Gabigol - 30 gols (27 pelo Flamengo e 3 pelo Santos)

Fred - 30 gols (27 pelo Fluminense e 2 pela Seleção Brasileira)

3º - Bruno Henrique - 24 gols (23 pelo Flamengo e 1 pelo Santos)

4º - Henrique Dourado - 23 gols (15 pelo Fluminense, 6 pelo Flamengo e 2 pelo Palmeiras)

5º - Hernane Brocador - 20 gols (20 pelo Flamengo)