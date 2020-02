Jorge Jesus vê Flamengo no caminho de ser o 'melhor time do mundo'

Rio - Em pouco mais de seis meses no comando do Flamengo, o técnico Jorge Jesus já acumula cinco títulos junto com o clube. Após a conquista da Recopa Sul-Americana, nesta quarta-feita, com vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Del Valle, o português voltou a exaltar a grandeza do Rubro-Negro, citando o seu potencial para ser o "maior time do mundo".



"Nós quando chegamos ao Flamengo, quando fui convidado, sempre tivemos uma missão... Ao ver a história do Flamengo, sabia que era uma das 13 equipes de maiores do mundo, mas o time não ganhava títulos. Agora, com a maior torcida do mundo e ganhando títulos, o Flamengo caminha para ser o maior time do mundo. Hoje identificamos o Real Madrid, o Barcelona.... Vocês podem falar da Juventus, do Manchester City, mas o que ganham perto dos gigantes?Pouco perto desses. Os maiores são os que ganham e tem uma massa de adeptos. Como o Flamengo não há, são 50 milhões de torcedores, e a partir de que ganharmos mais Libertadores, mais Brasileiros, mais Recopas, seremos esse time. Ainda não somos, mas caminhamos para isso", disse Jorge Jesus, em entrevista coletiva, no Maracanã.

O sexto título da era Jorge Jesus no Flamengo foi conquistado em uma partida difícil. Apesar do placar de 3 a 0, o Rubro-Negro teve um jogo complicado, principalmente pela expulsão de Willian Arão na metade do primeiro tempo.

"O jogo não estava fácil, logo na entrada sabíamos que essa equipe se comportaria, não abdicam da fase de construção. Não conseguimos pressionar na primeira bola como queríamos. Queríamos tirar o espaço do primeiro homem e com a expulsão do Arão tornou-se pior, estávamos a vencer por 1 a 0, no final e no início da estava uma equipe sem qualidade para podermos recuperar a bola e ferir o adversário. No intervalo falei que estávamos a jogar com menos um jogador, mais que fossemos bem posicionado. Isso pode se notar. Entramos no jogo com menos um, fomos bem. Sabíamos que em uma contra-ataque poderíamos fazer gol e foi o que aconteceu no segundo gol, deu tranquilidade para chegarmos ao terceiro e o jogo tornou-se mais fácil. Falamos muito no intervalo sobre jogar com um a menos e, sabendo muito", afirmou Jesus, antes de completar sobre as decisões em sequência:



Essas decisões em 10 dias nunca tive em minha carreira. Nós temos sido vencedores em todas, fomos uma equipe que, por estarmos em todas decisões, estamos habituados a viver com essa pressão, que nunca é maior que nossa confiança e felicidade de estar defendendo o Flamengo.



O Flamengo de Jesus volta a campo no próximo sábado, às 18h, contra a Cabofriense, no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Guanabara.