Roupa da sorte? Em três jogos com o novo uniforme, Flamengo já faturou três títulos

Rio - O uniforme para 2020, lançado recentemente, vem trazendo sorte ao Flamengo. Até o momento, em todos os jogos que a nova vestimenta foi utilizada o Rubro-Negro saiu de campo com um título.

O novo uniforme foi utilizado pela primeira vez no último dia 16, contra o Athletico-PR, na Supercopa do Brasil, vencida pela equipe de Jorge Jesus por 3 a 0. Depois, veio a conquista da Taça Guanabara, no último sábado, contra o Boavista e, na última quarta, a Recopa Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle-EQU

Vale lembrar que na partida de ida contra o Del Valle, no Equador, quando o Rubro-Negro empatou em 2 a 2 e deixou a decisão para o Maracanã, a camisa utilizada foi a branca, que ainda não teve sua versão 2020 lançada.