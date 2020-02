Expulso contra o Del Valle, Willian Arão publica mensagem aos torcedores nas redes sociais

Rio - O Flamengo conquistou o inédito título da Recopa Sul-Americana na última quarta-feira, mas o resultado quase ficou comprometido logo no primeiro tempo. Aos 23 minutos, já com 1 a 0 no placar, o volante Willian Arão foi expulso, deixando a equipe de Jorge Jesus com um a menos durante boa parte do jogo. Após a vitória e a taça erguida, o jogador foi às redes sociais mandar uma mensagem aos torcedores rubro-negros.



"Feliz demais por mais um título internacional com a camisa do Flamengo, o primeiro da história do clube no Maracanã. Infelizmente acabei expulso, mas quero deixar registrado que não tive a intenção de machucar. Agradeço aos meus companheiros, que se doaram ainda mais por mim. O mais importante foi que o time soube superar esse problema e levantamos mais uma taça. Obrigado pelo carinho, Nação!", comentou Arão.



No fim da partida, já com 3 a 0 no placar para o Flamengo, Cabeza, atacante do Independiente Del Valle foi expulso, deixando igualdade numérica em campo. Com o cartão vermelho recebido, Arão será baixa para o rubro-negro na estreia pela Libertadores, na próxima quarta-feira, contra o Junior Barranquila-COL, fora de casa. Neste sábado, o time de Jorge Jesus volta a campo para enfrentar a Cabofriense, na estreia da Taça Rio.