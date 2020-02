Rio - Principal artilheiro do Brasil em 2019, Gabigol vive a melhor fase de sua carreira com a camisa do Flamengo. Naturalmente com a boa fase, as cobranças pelas convocações à Seleção Brasileira aumentam.



Durante a edição do 'Futebol na Veia' desta quinta-feira, o ex-jogador Zé Elias elogiou a nova postura do artilheiro do Flamengo e notou uma maior maturidade por parte do jovem atacante.



"Nas entrevistas, você percebe que o Gabigol sabe as palavras que usa, sabe o tamanho das palavras, a repercussão. Brinca com o tom certo, fala sério quando precisa. Ele está evoluindo como jogador e como pessoa por entender o momento que está vivendo. Ele entende o que representa e a importância de um gesto errado", afirmou.



Zé também se juntou ao coro que faz um apelo ao treinador Tite por mais convocações de Gabigol à Seleção, mas ressaltando que o comandante precisa usá-lo da maneira correta.



"Minha dúvida é a seguinte. Quando o Tite convocar o Gabigol, ele vai jogar como no Flamengo ou ele vai ter que marcar para o Neymar jogar? Minha dúvida é essa, porque é impossível não chamar o Gabigol hoje por tudo o que ele vem fazendo no Flamengo, pela evolução dele como jogador, pela maturidade que ele tem mostrado", finalizou.