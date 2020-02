Rio - A chegada de Jorge Jesus elevou o Flamengo, como disse Bruno Henrique, a 'outro patamar'. Com cinco títulos em menos de um ano, o clube carioca ganhou grande repercussão no futebol mundial. Bruno Fernandes, compatriota do 'Mister' e atleta do técnico na época de Sporting, disse que passou a acompanhar o rubro-negro a partir da chegada do comandante ao Brasil.



"Todos os portugueses, a partir do momento que o Mister foi para o Brasil, começaram a acompanhar mais ainda o futebol brasileiro. Mister Jorge Jesus é obviamente uma pessoa muito midiática. Já era em Portugal e agora no Brasil. É uma pessoa com quem tenho ligação, a quem deixei parabéns após a vitória da Libertadores", contou Bruno Fernandes, que emendou:



"Jorge Jesus foi um treinador que, quando cheguei em Portugal, desde cedo me fez perceber que tinha que fazer mais, melhor, tinha que criar mais, que dar o passo seguinte para ser um grande jogador. Foi um treinador que taticamente me fez crescer muito, apesar de eu ter vindo da Itália com uma grande noção de futebol tático", encerrou o meia do Manchester United ao 'DAZN'.